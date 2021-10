Villeneuve-la-Comtesse Lien visio Charente-Maritime, Villeneuve-la-Comtesse MOOC : “Systèmes énergétiques : objectif bas-carbone ” une formation pour appréhender les enjeux de la transition énergétique Lien visio Villeneuve-la-Comtesse Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Villeneuve-la-Comtesse

MOOC : “Systèmes énergétiques : objectif bas-carbone ” une formation pour appréhender les enjeux de la transition énergétique Lien visio, 20 septembre 2021, Villeneuve-la-Comtesse. MOOC : “Systèmes énergétiques : objectif bas-carbone ” une formation pour appréhender les enjeux de la transition énergétique

du lundi 20 septembre au dimanche 19 décembre à Lien visio

Quelles énergies utiliserons-nous demain ? Quelle est la place du pétrole, du gaz, du nucléaire, des énergies renouvelables dans le mix énergétique ? Comment construire un système énergétique bas-carbone ? Comment concilier ces contraintes avec des objectifs climatiques ambitieux ? Telles sont les questions auxquelles les acteurs du monde de l’énergie sont amenés à répondre. La formation « Systèmes énergétiques : objectif bas-carbone », d’une durée de 3 heures, est composée de 6 modules. Dates d’ouverture : du 20 septembre au 20 décembre 2021. À l’occasion de la COP26, l’INSTN et le CEA proposent une formation en ligne qui vous donnera les clés pour comprendre les enjeux de la transition énergétique et prendre part au débat citoyen. Lien visio CEA Villeneuve-la-Comtesse Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-20T09:00:00 2021-09-20T18:30:00;2021-09-21T09:00:00 2021-09-21T18:30:00;2021-09-22T09:00:00 2021-09-22T18:30:00;2021-09-23T09:00:00 2021-09-23T18:30:00;2021-09-24T09:00:00 2021-09-24T18:30:00;2021-09-25T09:00:00 2021-09-25T18:30:00;2021-09-26T09:00:00 2021-09-26T18:30:00;2021-09-27T09:00:00 2021-09-27T19:30:00;2021-09-28T09:00:00 2021-09-28T19:30:00;2021-09-29T09:00:00 2021-09-29T19:30:00;2021-09-30T09:00:00 2021-09-30T19:30:00;2021-10-01T09:00:00 2021-10-01T19:30:00;2021-10-02T09:00:00 2021-10-02T19:30:00;2021-10-03T09:00:00 2021-10-03T19:30:00;2021-10-04T09:00:00 2021-10-04T19:00:00;2021-10-05T09:00:00 2021-10-05T19:00:00;2021-10-06T09:00:00 2021-10-06T19:00:00;2021-10-07T09:00:00 2021-10-07T19:00:00;2021-10-08T09:00:00 2021-10-08T19:00:00;2021-10-09T09:00:00 2021-10-09T19:00:00;2021-10-10T09:00:00 2021-10-10T19:00:00;2021-10-11T09:00:00 2021-10-11T20:00:00;2021-10-12T09:00:00 2021-10-12T20:00:00;2021-10-13T09:00:00 2021-10-13T20:00:00;2021-10-14T09:00:00 2021-10-14T20:00:00;2021-10-15T09:00:00 2021-10-15T20:00:00;2021-10-16T09:00:00 2021-10-16T20:00:00;2021-10-17T09:00:00 2021-10-17T20:00:00;2021-10-18T09:00:00 2021-10-18T19:00:00;2021-10-19T09:00:00 2021-10-19T19:00:00;2021-10-20T09:00:00 2021-10-20T19:00:00;2021-10-21T09:00:00 2021-10-21T19:00:00;2021-10-22T09:00:00 2021-10-22T19:00:00;2021-10-23T09:00:00 2021-10-23T19:00:00;2021-10-24T09:00:00 2021-10-24T19:00:00;2021-10-25T09:00:00 2021-10-25T20:00:00;2021-10-26T09:00:00 2021-10-26T20:00:00;2021-10-27T09:00:00 2021-10-27T20:00:00;2021-10-28T09:00:00 2021-10-28T20:00:00;2021-10-29T09:00:00 2021-10-29T20:00:00;2021-10-30T09:00:00 2021-10-30T20:00:00;2021-10-31T09:00:00 2021-10-31T20:00:00;2021-11-01T09:30:00 2021-11-01T20:00:00;2021-11-02T09:30:00 2021-11-02T20:00:00;2021-11-03T09:30:00 2021-11-03T20:00:00;2021-11-04T09:30:00 2021-11-04T20:00:00;2021-11-05T09:30:00 2021-11-05T20:00:00;2021-11-06T09:30:00 2021-11-06T20:00:00;2021-11-07T09:30:00 2021-11-07T20:00:00;2021-11-08T09:00:00 2021-11-08T19:00:00;2021-11-09T09:00:00 2021-11-09T19:00:00;2021-11-10T09:00:00 2021-11-10T19:00:00;2021-11-11T09:00:00 2021-11-11T19:00:00;2021-11-12T09:00:00 2021-11-12T19:00:00;2021-11-13T09:00:00 2021-11-13T19:00:00;2021-11-14T09:00:00 2021-11-14T19:00:00;2021-11-15T09:00:00 2021-11-15T19:00:00;2021-11-16T09:00:00 2021-11-16T19:00:00;2021-11-17T09:00:00 2021-11-17T19:00:00;2021-11-18T09:00:00 2021-11-18T19:00:00;2021-11-19T09:00:00 2021-11-19T19:00:00;2021-11-20T09:00:00 2021-11-20T19:00:00;2021-11-21T09:00:00 2021-11-21T19:00:00;2021-11-22T09:00:00 2021-11-22T19:30:00;2021-11-23T09:00:00 2021-11-23T19:30:00;2021-11-24T09:00:00 2021-11-24T19:30:00;2021-11-25T09:00:00 2021-11-25T19:30:00;2021-11-26T09:00:00 2021-11-26T19:30:00;2021-11-27T09:00:00 2021-11-27T19:30:00;2021-11-28T09:00:00 2021-11-28T19:30:00;2021-11-29T09:00:00 2021-11-29T19:30:00;2021-11-30T09:00:00 2021-11-30T19:30:00;2021-12-01T09:00:00 2021-12-01T19:30:00;2021-12-02T09:00:00 2021-12-02T19:30:00;2021-12-03T09:00:00 2021-12-03T19:30:00;2021-12-04T09:00:00 2021-12-04T19:30:00;2021-12-05T09:00:00 2021-12-05T19:30:00;2021-12-06T10:00:00 2021-12-06T19:00:00;2021-12-07T10:00:00 2021-12-07T19:00:00;2021-12-08T10:00:00 2021-12-08T19:00:00;2021-12-09T10:00:00 2021-12-09T19:00:00;2021-12-10T10:00:00 2021-12-10T19:00:00;2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-12T10:00:00 2021-12-12T19:00:00;2021-12-13T09:00:00 2021-12-13T19:00:00;2021-12-14T09:00:00 2021-12-14T19:00:00;2021-12-15T09:00:00 2021-12-15T19:00:00;2021-12-16T09:00:00 2021-12-16T19:00:00;2021-12-17T09:00:00 2021-12-17T19:00:00;2021-12-18T09:00:00 2021-12-18T19:00:00;2021-12-19T09:00:00 2021-12-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Villeneuve-la-Comtesse Autres Lieu Lien visio Adresse CEA Ville Villeneuve-la-Comtesse lieuville Lien visio Villeneuve-la-Comtesse