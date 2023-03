Le Lot de Ferme en Ferme : au Fournil de Marie Monville, 30 avril 2023, Bélaye Bélaye.

Le Lot de Ferme en Ferme : au Fournil de Marie

2023-04-30 – 2023-04-30

Installée depuis 2014, en tant que paysanne boulangère sur Bélaye, je cultive en agriculture biologique sur une vingtaine d’hectares différentes céréales : grande diversité de variété de blé tendre panifiable, du seigle, du petit épeautre, de l’amidonnier, des lentilles vertes, des pois chiches et du sarrasin suivant les années.

Les céréales passent par plusieurs étapes (décorticage, tri…) avant de passer dans un moulin à meule de pierre type Astrié.

Ce type de moulin permet d’écraser le grain en un seul passage sans échauffement et de préserver le germe et l’assise protéique qui sont d’une grande richesse nutritionnelle.

Le pain est élaboré à partir de farine fraîche (sans additif ni conservateur) et de levain naturel (sans levure ajoutée), par fermentation longue, puis cuit dans un four à bois.

Les pâtes sèches sont élaborées sans œufs ni sel, uniquement à partir d’eau et des farines fraichement moulues issues de mes céréales et légumes secs. Elles sont produites avec une machine équipée de moules en bronze. Cela leur donne un aspect rugueux qui permet de retenir les sauces. Après la fabrication, elles sont séchées pendant plus de 10h. à basse température. Cette méthode traditionnelle permet de préserver tous les arômes et qualités nutritionnelles.

Le Lot de fermes en fermes 2023

