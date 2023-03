Le Lot de Ferme en Ferme : La Ferme de l’Origan à Bélaye Monville, 30 avril 2023, Bélaye .

Le Lot de Ferme en Ferme : La Ferme de l’Origan à Bélaye

2023-04-30 – 2023-04-30

Samedi, à partir de 18h : dégustation de vins nature des copains suivi d’un apéro concert.

Dimanche :

Visite libre de la ferme

11h : visite guidée de la ferme, rencontre avec les animaux.

14h30 : visites guidée jardins de Juillac lieu-dit les Malayries Basses ; uniquement sur réservation.

Toutes les visites et animations sont harmonisées et se succèdent avec celles du « Fournil de Marie » dont la ferme est attenante. Vente des produits de la ferme : légumes, Transfo et viande.

Repas : les midi et samedi soir Possibilité d’acheter de la viande à griller (barbecue à dispo), des assiettes de crudités, frites et pain à déguster sur place. Prévoir couverts, assiettes, verres, et un accompagnement si vous le souhaitez.

Dans le cadre des journées de Ferme en Ferme, la ferme de l’Origan à Bélaye vous ouvre ses portes. Ferme diversifiée en agriculture biologique; grande gamme de légumes et de kiwis pour la vente directe. Les exploitants sont aussi éleveurs de brebis caussenardes, de vaches blondes d’Aquitaine et de poules pondeuses, en complète autonomie en fourrages et céréales.

