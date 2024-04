" title="Monval : prunelliers, papillons et criquets 44210 Pornic, France Pays de la Loire Pornic" alt="Monval : prunelliers, papillons et criquets 44210 Pornic, France Pays de la Loire Pornic" />

Monval : prunelliers, papillons et criquets 44210 Pornic, France Pays de la Loire Pornic, vendredi 12 juillet 2024.

Monval : prunelliers, papillons et criquets Hirondelle – Pays de la Loire Grandeur Nature Vendredi 12 juillet, 10h00 44210 Pornic, France Pays de la Loire Sortie nature, conseillée à partir de 6 ans Sortie gratuite, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-12T10:00:00+02:00 – 2024-07-12T12:00:00+02:00

Fin : 2024-07-12T10:00:00+02:00 – 2024-07-12T12:00:00+02:00

Afin de préserver la qualité des sites et des paysages, le Département s’engage pour la protection et la valorisation de ses propriétés. Il assure leur gestion, permet l’ouverture au public de ces sites exceptionnels et propose des balades gratuites tout au long de l’année pour découvrir ce patrimoine naturel. Au cœur du site de Monval, dans les chemins, les fourrés et les praires, les insectes sont partout. Équipés de filets de capture, partons à la recherche des nombreux papillons, criquets ou mantes religieuses pour les observer de plus près.

44210 Pornic, France Pays de la Loire 44210 Pornic, France Pays de la Loire Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.associationhirondelle.fr/calendrier/ »}]

sortie nature ens