Cet atelier t’invite à rencontrer un géant de pierre, la cathédrale et une modeste maison en pan de bois. Tu apporteras tes impressions sur ces deux monuments (matériaux, taille, formes géométriques, fonction…) puis revenu à l’atelier tu participeras à un jeu de dominos.

Nombre de place limité, réservation par téléphone, Atelier : tarif plein 5 € / tarif réduit 2,50 €

Atelier patrimoine Atelier du patrimoine 27, rue Victor Hugo, Rouen Rouen Seine-Maritime

