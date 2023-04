Commémoration de la journée Nationale de la Déportation Monuments aux morts

Commémoration de la journée Nationale de la Déportation Monuments aux morts, 30 avril 2023, . Commémoration de la journée Nationale de la Déportation Dimanche 30 avril, 02h00 Monuments aux morts Le conseil municipal des jeunes, les élus et les associations patriotiques de la commune, vous convient à la commémoration de la journée du souvenir de la Déportation. Monuments aux morts Monuments aux morts, Cugnaux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

