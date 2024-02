MONUMENTS À LA CARTE TOUR URBAIN V DE LA CATHÉDRALE Montpellier, samedi 8 juin 2024.

MONUMENTS À LA CARTE TOUR URBAIN V DE LA CATHÉDRALE Montpellier Hérault

Gravissez les marches et dominez la ville les rues médiévales, les jardins du Peyrou, et même le Pic Saint-Loup s’offrent à vous.

Bonne condition physique recommandée

Accessibilité: 200 marches.

RDV devant la Cathédrale St-Pierre

Rue St-Pierre, Montpellier

Départ toutes les heures

Durée: 45 min

Réservation obligatoire EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 15:00:00

fin : 2024-06-08 17:00:00

Rue Saint-Pierre

Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@ot-montpellier.fr

