MONUMENTS À LA CARTE L’ARBRE BLANC Montpellier, vendredi 23 février 2024.

Accédez à la plus haute terrasse de cette folie urbaine signée Fujimoto et profitez d'une vue à 360 degrés sur la ville, la mer, la montagne.

Inscrivez-vous vite pour profiter d’une vue à couper le souffle! Signé Fujimoto cette folie urbaine allie audace et élégance.

Plus haute terrasse de cette série, elle vous offrira dans le cadre exclusif de cette visite une vue dégagée à 360 degrés sur la ville, la mer, la montagne.

Et si vous ne voulez plus redescendre, le bar ouvre à 18h et vous permettra de prolonger la soirée.

Accessibilité ascenseur.

RDV place Christophe Colomb, Montpellier

Début : 2024-02-23 15:15:00

fin : 2024-02-23 16:00:00

Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@ot-montpellier.fr

