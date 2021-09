Mont-lès-Neufchâteau Mont-lès-Neufchâteau Mont-lès-Neufchâteau, Vosges MONUMEN’TRAIL Mont-lès-Neufchâteau Mont-lès-Neufchâteau Catégories d’évènement: Mont-lès-Neufchâteau

Vosges

MONUMEN’TRAIL Mont-lès-Neufchâteau, 19 septembre 2021, Mont-lès-Neufchâteau. MONUMEN’TRAIL 2021-09-19 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-19 12:00:00 12:00:00

Mont-lès-Neufchâteau Vosges Mont-lès-Neufchâteau Le Monumen’Trail organise sa 3ème édition qui vous permettra de découvrir par la même occasion le patrimoine architectural et culturel, la plaine vosgienne et les côtes de la Meuse.

Cette année, 2 courses destinées aux plus jeunes et une course de 16 km pour les adultes auront lieu. Renseignements et inscriptions sur www.monumentrail.fr contact@fortauxenigmes.com +33 3 29 94 35 69 http://www.fortauxenigmes.com/ ©ACN dernière mise à jour : 2021-08-28 par OT DE L’OUEST DES VOSGES

Détails Catégories d’évènement: Mont-lès-Neufchâteau, Vosges Autres Lieu Mont-lès-Neufchâteau Adresse Ville Mont-lès-Neufchâteau lieuville 48.36339#5.64407