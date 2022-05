Monumental Tour à Laon

Monumental Tour à Laon, 27 mai 2022

Le DJ Michaël Canitrot viendra poser ses platines au pied de la cathédrale pour un spectacle mêlant musique électronique, histoire et architecture, alors RV sur le parvis de la cathédrale de Laon à partir de 18h !
+33 3 23 22 30 30
https://www.dartngo.fr/fr/public/cathedrale-de-laon/monumental-tour?fbclid=IwAR0AmDBUfPsK9Lduv1Jlbk2f7UDOftKowVR-44vRV73c75rgdOx8xkmXqJw

