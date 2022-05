Monumental Tango et Astor Piazzolla Comédie Nation Paris, 22 mai 2022, .

Monumental Tango et Astor Piazzolla

Comédie Nation Paris, le dimanche 22 mai à 19:00

« MONUMENTAL TANGO » est constitué de trois interprètes exceptionnels issus du milieu musical tanguero, classique et lyrique : la pianiste et compositrice argentine Lucia Abonizio, le bandonéoniste argentin Gilberto Pereyra et le ténor franco-espagnol Gilles San Juan. Dans un programme composé des œuvres phares le trio Monumental Tango rend hommage au grand compositeur et bandonéoniste Astor PIAZZOLLA à l’occasion du trentenaire de sa mort (1921-1992). Monumental Tango s’est produit récemment sur la scène de l’Opéra de Nice et dans les festivals « Les nuits de Robinson » à Mandelieu Napoule ; Palais Acropolis à Nice dans le cadre du festival « C’ est pas classique ; Festival FOGS en Lozére entre autres. Découvrir cette musique, c’est découvrir un peuple et son histoire, qui à travers dictatures, massacres, émeutes et répressions a conservé la même sensibilité, la même aptitude à vivre et à souffrir le quotidien, grâce à l’amour, à l’amitié, la tendresse, le passé, les souvenirs, et la musique.

Entrée payante

Un trio pour un très bon moment de musique aux sonorités Jazz et Tango. Émotion, passion et tendresse dans ce concert hommage à Astor Piazzolla.

Comédie Nation Paris 77, rue de Montreuil, Paris 11 Quartier Sainte-Marguerite Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T19:00:00 2022-05-22T20:30:00