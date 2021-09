Nantes T.U. Théâtre Universitaire Loire-Atlantique, Nantes Monumental – Jocelyn Cottencin – Saison T.U. T.U. Théâtre Universitaire Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Monumental – Jocelyn Cottencin – Saison T.U. T.U. Théâtre Universitaire, 8 avril 2022, Nantes. 2022-04-08 Représentations du 6 au 8 avril 2022 à 20h

Horaire : 20:00 20:45

Gratuit : non 6 € à 16 € Sur réservation à partir du 1er décembre 2021 :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80 Représentations du 6 au 8 avril 2022 à 20h Danse. Entre installation, performance et partition dansée, “Monumental” met en mouvement des monuments, statuaires et mémoriaux qui rythment l’espace public. Artiste plasticien protéiforme, Jocelyn Cottencin déplace subtilement les frontières des genres accompagné par une vingtaine de performeur.se.s étudiant.e.s qui activent ces structures figées. Les corps érigent des monuments mouvants, tout en jouant du temps et de l’espace, et nous font vaciller dans une narration, ébauche d’un récit qui traverse l’histoire de l’art tout autant que des événements historiques ou médiatiques. Durée : 45 min.Public : à partir de 8 ans, tout public T.U. Théâtre Universitaire adresse1} Nantes Nord Nantes 44300 Nantes Nord 02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr 02 53 52 23 80 https://tunantes.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu T.U. Théâtre Universitaire Adresse 11 Chemin de la Censive du Tertre Ville Nantes lieuville T.U. Théâtre Universitaire Nantes