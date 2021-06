Illiers-Combray Office de Tourisme - Illiers-Combray Eure-et-Loir, Illiers-Combray Monument – spectacle à Illiers-Combray dimanche 5 septembre 2021 à 20h30 Office de Tourisme – Illiers-Combray Illiers-Combray Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Illiers-Combray

Monument – spectacle à Illiers-Combray dimanche 5 septembre 2021 à 20h30 Office de Tourisme – Illiers-Combray, 5 septembre 2021-5 septembre 2021, Illiers-Combray. Monument – spectacle à Illiers-Combray dimanche 5 septembre 2021 à 20h30

Office de Tourisme – Illiers-Combray, le dimanche 5 septembre à 20:30

Un spectacle du **Festival LA GRANDE BALADE**, événement culturel porté par la **_Communauté de Communes Entre Beauce et Perche_** [**[https://lagrandebalade.com/](https://lagrandebalade.com/)**](https://lagrandebalade.com/) #lagrandebalade Performance – Jonglage **Collectif Protocole** [[http://collectifprotocole.com/](http://collectifprotocole.com/)](http://collectifprotocole.com/) ### dimanche 5 septembre à 20h30 ### FACE À L’OFFICE DE TOURISME ### 5 rue Henri Germond ### 28120 Illiers-Combray **Tout public** 1h “Monument” est un parcours poétique jonglé qui choisit la ville comme décor : ses recoins méconnus, ses histoires et ses habitants s’éclairent alors d’un jour nouveau. La pièce se déroule sur quatre jours et se découpe en deux chapitres. **Chapitre 1** 3 jours de résidence à Illiers-Combray Les premières rencontres avec les performeurs jongleurs se feront au detour d’une rue, d’un jardin ou d’une école; elles seront fortuites et inattendues. **Chapitre 2** Le public est convié place Maunoury pour le dernier opus. La lumière, l’improvisation, le ballet des massues, le témoignage des habitants, mais aussi l’interaction avec le public, la nuit, le vent… créent un instant unique. L’énergie vive, brute, impulsive des jongleurs du **Collectif Protocole** invite à porter un regard nouveau sur une ville envahi par le spectacle. Conception Collectif Protocole /Johan Swartvagher, Valentina Santori, Paul Cretin, Thomas Dequidt, Sylvain Pascal Regard extérieur Arnaud Pirault (Collectif Groupenfonction) Regard complice improvisation Jorg Müller Musique Alexandre Verbiese Créateur lumière et scénographie Thibault Condy Point de vue extérieur Eric Longequel (Cie Defracto, Cie EaEo) Chargé de production Simon Gaudier (L’Incubateur) Jongleurs Valentina Santori, Johan Swartvagher, Paul Cretin, Sylvain Pascal, Thomas Dequidt, Pietro Selva Bonino (remplaçant), Jordaan De Cuyper (remplaçant) Musicien Alexandre Verbiese Régie lumière Thibault Condy Régie son Erwan Sautereau

Gratuit

Performance – Jonglage par le Collectif Protocole (Un spectacle du Festival LA GRANDE BALADE) Office de Tourisme – Illiers-Combray 5 rue Henri Germond 28120 Illiers-Combray Illiers-Combray Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-05T20:30:00 2021-09-05T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Illiers-Combray Autres Lieu Office de Tourisme - Illiers-Combray Adresse 5 rue Henri Germond 28120 Illiers-Combray Ville Illiers-Combray lieuville Office de Tourisme - Illiers-Combray Illiers-Combray