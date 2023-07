Visitez un mémorial des batailles de septembre 1914 Monument National de la Première Bataille de la Marne Mondement-Montgivroux Catégories d’Évènement: Marne

Visitez un mémorial des batailles de septembre 1914

16 et 17 septembre

Monument National de la Première Bataille de la Marne

Découvrez, au cours d'une visite commentée par les bénévoles de l'association « Mondement 1914. Les soldats de la Marne Joffre-Foch », ce site commémoratif exceptionnel.

Suivez cette visite qui vous fera découvrir les abords du château de Mondement, le Monument National, l'église de Mondement, ainsi que le musée.

Monument National de la Première Bataille de la Marne
2 Rue Général Humbert, 51120 Mondement-Montgivroux
Mondement-Montgivroux
51120
Marne
Grand Est

Ce Monument National de la Première Bataille de la Marne rend hommage aux combats de septembre 1914 ayant eu lieu sur place.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Olivier Dufour Détails Catégories d’Évènement: Marne, Mondement-Montgivroux Autres Lieu Monument National de la Première Bataille de la Marne Adresse 2 Rue Général Humbert, 51120 Mondement-Montgivroux Ville Mondement-Montgivroux Departement Marne Lieu Ville Monument National de la Première Bataille de la Marne Mondement-Montgivroux

