Paris Monument Jeu d’Enfants 2023 : visite contée en famille Arc de triomphe Paris, 21 octobre 2023, Paris. Du samedi 21 octobre 2023 au dimanche 22 octobre 2023 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 11h30

.Public enfants adolescents. A partir de 6 ans. gratuit sous condition Gratuit pour les moins de 26 ans

11 € pour le premier adulte accompagnant un enfant

13 € par adulte supplémentaire Embarquez dans les visites contées de l’Arc de triomphe, les 21 et 22 octobre à l’occasion de l’opération « Monument Jeu d’Enfants 2023 ». PRÉSENTATION Inspiré d’une longue tradition, l’Arc de triomphe est un monument grandiose et légendaire. Partez à la découverte de son histoire et laissez-vous surprendre par cette visite contée ! Cette visite s’inscrit dans l’opération « Monument Jeu d’Enfants 2023 ». À SAVOIR AVANT VOTRE VISITE Réservation obligatoire

Gratuits conditionnés à la présentation d’un justificatif valide sur place

Evènement non accessible aux personnes à mobilité réduites Arc de triomphe Place Charles de Gaulle – Etoile 75008 Paris Contact : https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/agenda/visite-contee-en-famille https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/produits-seances?site=2032863779450400197&famille=2319982836090400911

