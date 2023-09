Monument jeu d’enfants 2023 : atelier Pop-up ! Arc de triomphe Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Monument jeu d’enfants 2023 : atelier Pop-up ! Arc de triomphe Paris, 22 octobre 2023, Paris. Le dimanche 22 octobre 2023

de 15h00 à 17h00

.Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans. gratuit sous condition Gratuit pour les moins de 26 ans

11 € pour le premier adulte accompagnant un enfant

13 € par adulte supplémentaire Venez réaliser votre maquette de l’Arc de triomphe, au croisement des plus grandes avenues et des monuments incontournables du paysage parisien. PRÉSENTATION Couronnant la place de l’Étoile, l’Arc de triomphe s’élève sur la colline de Chaillot au croisement des boulevards haussmanniens. Depuis sa terrasse, deux cents ans d’histoire se révèlent sous votre regard ! Après une visite découverte du monument, parents et enfants sont invités à fabriquer une maquette pop-up de l’Arc de triomphe et de Paris. Cette visite s’inscrit dans l’opération « Monument Jeu d’Enfants 2023 ». À SAVOIR AVANT VOTRE VISITE Réservation obligatoire

Gratuits conditionnés à la présentation d’un justificatif valide sur place

Evènement non accessible aux personnes à mobilité réduites Arc de triomphe Place Charles de Gaulle – Etoile 75008 Paris Contact : https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/agenda/pop-up-!-vue-sur-la-ville https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/produits-seances?site=2032863779450400197&famille=2319982958620400963

