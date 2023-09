Monument Jeu d’Enfants 2023 : atelier origami Arc de triomphe Paris, 21 octobre 2023, Paris.

Le samedi 21 octobre 2023

de 15h00 à 17h00

.Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans. gratuit sous condition

Gratuit pour les moins de 26 ans

11 € pour le premier adulte accompagnant un enfant

13 € par adulte supplémentaire

Les voûtes et sculptures de l’Arc de triomphe sont ornées de fleurs et de couronnes de lauriers. Saurez-vous les reproduire ?

PRÉSENTATION

Initiez-vous à l’art du pliage en famille ! Feuilles et fleurs d’acanthe, palmes, couronnes de laurier et d’olivier… découvrez les décors floraux de l’Arc de triomphe à l’occasion d’un atelier origami et créez des pièces uniques.

Cette visite s’inscrit dans l’opération « Monument Jeu d’Enfants 2023 ».

À SAVOIR AVANT VOTRE VISITE

Réservation obligatoire

Gratuits conditionnés à la présentation d’un justificatif valide sur place

Evènement non accessible aux personnes à mobilité réduites

Arc de triomphe Place Charles de Gaulle – Etoile 75008 Paris

Contact : https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/agenda/formes-florales-en-origami https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/produits-seances?site=2032863779450400197&famille=2319982902740400935

© DR / Centre des monuments nationaux Origami atelier