Monument Jeu d’enfant > Visite conférence famille Le Mont-Saint-Michel

2021-11-02 15:50:00 – 2021-11-05

Le Mont-Saint-Michel Manche Le Mont-Saint-Michel Une visite ludique pour petits et grands.

Accompagné d’un guide conférencier, les familles découvriront l’histoire de l’abbaye de manière ludique tout en ayant la chance de pousser des portes interdites…

Cette visite conférence adaptée aux enfants de 7 à 12 ans donne accès à tout le parcours de visite ainsi qu’à des salles fermées au public hors conférence. Dates et horaires :

Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021.

Du mardi 2 au vendredi 5 novembre 2021.

Visites à 11h et 15h. Modalités :

Nombre de places limité à 30 personnes par visite.

Durée 1h30. Tarif individuel : 18 € ; Tarif jeune (7 – 17 ans) et Public spécifique : 6 € ; Gratuit (-7ans) : 0 €.

