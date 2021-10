Monument jeu d’enfant Plusieurs lieux, 23 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 23 au 24 octobre 2021 :

samedi, dimanche de 10h à 18h

gratuit

Pour la nouvelle édition de « Monument jeu d’enfant », le Centre des monuments nationaux (CMN) invite enfants et parents à partager les monuments en famille lors d’un week-end d’activités ludiques et pédagogiques les 23 et 24 octobre prochain.

Les 23 et 24 octobre, profitez de l’opération « Monument jeu d’enfant » pour découvrir en famille 52 monuments du Centre des monuments nationaux !

Les 23 et 24 octobre prochains, enfants et parents sont attendus dans 52 monuments du réseau partout en France. Palais, châteaux, sites archéologiques et abbayes se découvriront sous un nouveau regard entre apprentissage et émerveillement.

Durant deux jours, des formes inédites et ludiques d’appropriation des monuments seront proposées : jeux de piste, enquêtes, ateliers d’arts plastiques, de musique, de danse, d’acrobatie, lectures de contes ou encore parcours multisensoriels attendront les enfants de 5 à 12 ans et leurs familles !

Les monuments participants en Paris – Île-de-France

Basilique cathédrale de Saint-Denis – Chapelle expiatoire – Château de Champs-sur-Marne – Conciergerie et Sainte-Chapelle de Paris – Hôtel de la Marine – Château de Maisons à Maisons-Laffitte- Maison de Léon Gambetta – Maison des Jardies – Panthéon – Villa Savoye – Domaine national de Saint-Cloud -Château de Vincennes.

« Monument jeu d’enfant » s’inscrit dans la continuité des activités destinées au jeune public menées tout au long de l’année par le Centre des monuments nationaux et connaît beaucoup de succès grâce à l’engagement des équipes d’accueil et d’animation pédagogique.

Animations -> Loisirs / Jeux

Plusieurs lieux Plusieurs lieux Paris 75000

1, 11 : Hôtel de Ville (48m) 1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (386m)



Contact :Centre nationaux des monuments de France https://www.monuments-nationaux.fr/Actualites/Monument-jeu-d-enfant-2021-le-programme

Animations -> Loisirs / Jeux En famille;Enfants

Date complète :

2021-10-23T10:00:00+02:00_2021-10-23T18:00:00+02:00;2021-10-24T10:00:00+02:00_2021-10-24T18:00:00+02:00

MJE©centre des monuments nationaux