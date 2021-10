Monument Jeu d’enfant – Château de Coucy Coucy-le-Château-Auffrique, 23 octobre 2021, Coucy-le-Château-Auffrique.

Monument Jeu d’enfant – Château de Coucy 2021-10-23 10:00:00 – 2021-10-24 16:30:00

Coucy-le-Château-Auffrique Aisne Coucy-le-Château-Auffrique

6 Ce weekend, on joue au château de Coucy ! Entre cabrioles, stratégie, hasard ou jeux d’adresse, découvrez et testez les divertissements favoris des habitants de Coucy au Moyen Âge. Que le meilleur gagne !

Samedi 23 octobre 2021, de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 : Faites vos jeux !

Echecs, choule à crosse, quilles ou dés… Les jeux ne manquaient pas au Moyen Âge ! Qu’ils soient encouragés, décriés ou même interdits, ils ont offert au peuple comme aux souverains de grands moments de divertissements ! A tester par les petits et les grands.

Dimanche 24 octobre 2021, à 14h : un spectacle équestre à couper le souffle

Les cavaliers-cascadeurs, voltigeurs équestres et dresseurs de la compagnie Cheval Spectacle inviteront le public à traverser les siècles pour revivre une mémorable journée de tournoi au château de Coucy. Après qu’une noble dame aura présenté l’habileté de ses magnifiques et dociles chevaux ibériques, quatre chevaux caparaçonnés et armés de leurs bannières s’affronteront dans un tournoi épique. Enfin, tous retiendront leur souffle face aux audacieux cavaliers de haute-voltige !

coucy@monuments-nationaux.fr +33 3 23 52 71 28 https://www.chateau-coucy.fr/

