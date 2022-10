Monument Jeu d’Enfant : Bienvenue à Bussy, l’école des sorciers ! Bussy-le-Grand, 22 octobre 2022, Bussy-le-Grand.

Monument Jeu d’Enfant : Bienvenue à Bussy, l’école des sorciers !

2022-10-22 – 2022-10-23

6.5 6.5 EUR Le château se met à l’heure d’Halloween ! Passez du côté sorcier et découvrez la nouvelle école de sorcellerie grâce à un jeu de piste ensorcelant !

Dans la demeure du secret alchimiste, Roger de Rabutin, les meilleurs professeurs de magie sont présents pour former les apprentis sorciers.

Pour l’occasion, les célèbres écoles de Poudlard, Beaux-bâtons et Durham seront présentes et vous proposeront deux journées d’intégrations intenses pour désigner la meilleure école de sorcellerie du monde.

Avec votre professeur de défense contre les forces du Mal, résolvez défis et énigmes magiques dans un jeu de piste épique pour obtenir votre diplôme d’apprenti-alchimiste.

Moldus et élèves sorciers, serez-vous prêts à relever le défi ?

chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr +33 3 80 96 00 03 http://www.chateau-de-bussy-rabutin.fr/

