2022-10-22 – 2022-10-23

Bouches-du-Rhne EUR Les 22 et 23 octobre 2022, oubliez le XXIe et ses technologies modernes pour vous replonger dans l’ambiance médiévale. Grâce aux Médiévales des Arcs sur Argens, jouez comme un enfant du Moyen Age : apprenez à tirer à l’arbalète et initiez-vous au combat des chevaliers, montrez votre habileté dans des jeux d’adresse et soyez adoubés comme un vrai paladin.

Les stands seront placés dans l’enceinte de l’impressionnante abbaye de Montmajour et vous permettront de découvrir le lieu tout en vous amusant. A l’occasion de Monument Jeu d’enfant, l’abbaye de Montmajour vous invite à venir jouer comme un enfant du Moyen Age en parcourant les différents stands placés au sein du monument ! abbaye-de-montmajour@monuments-nationaux.fr +33 4 90 54 64 17 http://montmajour.monuments-nationaux.fr/fr/ Route De Fontvieille Abbaye de Montmajour Arles

