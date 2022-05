Monument jeu d’enfant Abbaye La Sauve-Majeure

Monument jeu d’enfant Abbaye La Sauve-Majeure, 22 octobre 2022, . Monument jeu d’enfant Abbaye La Sauve-Majeure

2022-10-22 – 2022-10-23 0 0 EUR Remontez le temps en famille et participez à la vie d’un camp médiéval. Dans la peau de preux guerriers, initiez vous au tir à l’arc et à l’arbalète dans un cadre patrimonial à couper le souffle ! Remontez le temps en famille et participez à la vie d’un camp médiéval. Dans la peau de preux guerriers, initiez vous au tir à l’arc et à l’arbalète dans un cadre patrimonial à couper le souffle ! +33 5 56 23 01 55 Remontez le temps en famille et participez à la vie d’un camp médiéval. Dans la peau de preux guerriers, initiez vous au tir à l’arc et à l’arbalète dans un cadre patrimonial à couper le souffle ! abbaye de la Sauve Majeure dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville