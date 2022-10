Monument jeu d’enfant / À vous de jouer ! Château de Maisons Maisons-Laffitte Catégories d’évènement: île de France

Rendez-vous au château de Maisons en famille pour un week-end de divertissements ! Le château de Maisons, construit au 17e siècle pour être un château de plaisance, est célèbre pour les grandes fêtes et les nombreux divertissements qui s’y sont tenus. Accompagnés d’une conférencière, partez à la découverte de cet univers festif et initiez-vous aux jeux anciens. Faites preuve d’adresse, élaborez des stratégies ou laissez place au hasard pour jouer, par exemple à la grenouille, au passe-trappe, au jeu du moulin. À vous de jouer ! Château de Maisons 2 avenue Carnot 78600 Maisons-Laffitte Contact : https://www.chateau-maisons.fr/Actualites/Monument-jeu-d-enfant-A-vous-de-jouer 0139620149 https://www.facebook.com/chateaumaisons https://www.facebook.com/chateaumaisons

