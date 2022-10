Monument Jeu d’Enfant à Glanum

2022-10-22 – 2022-10-23 Venez découvrir ou redécouvrir le site autrement grâce de supers ateliers Lego® qui seront gratuit pour les enfants ce week-end.



Au programme : Viens t’amuser avec LEGO®LOIS et les ROMAINS à GLANUM



Venez partager un moment unique autour des célèbres briques en participant à des ateliers de constructions.

Chaque famille pourra réaliser le temps de l’atelier un modèle 3D, un modèle TECHNIC, relever les défis proposés (courses de chars, tirs à la catapulte), et participer tous ensemble à la plus belle maquette LEGO®️ jamais réalisée sur le site archéologique de GLANUM.



Modèles proposés : temples géminés, célèbres personnages BD, arc de triomphe, chars motorisés et d’autres surprises.



Une occasion unique et ludique de s’amuser avec le patrimoine !

De bons moments en famille en perspective.



Pour les ateliers, 2 horaires possibles : 10h ou 14h

Durée : 2h à 2h30



Animations gratuites pour les enfants!



Tarifs

Gratuit pour les enfants

Adulte accompagnateur (obligatoire) : tarif réduit à 6,50 € pour 1 adulte accompagnant 1 enfant (8 € pour les suivants).



A partir de 6-7 ans

Réservation indispensable (places limitées) au 04.32.60.64.03 ou resa.glanum@monuments-nationaux.fr

