BALADE EN FORÊT DE MASSONGE Monument des Fusillés Bar-le-Duc, 12 juillet 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

La forêt domaniale de Massonge s’étire entre Fains, Chardogne, Behonne et Vavincourt. Observez-y le paysage transformé par la création du chemin de fer à voie métrique, le Petit Varinot, après avoir découvert l’histoire mouvementée du site de la Fédération.

Se munir de bonnes chaussures et d’eau, durée : 2 h (8 km).

Rendez-vous devant le monument des Fusillés, rue Robert Lhuerre.. Tout public

Dimanche 14:00:00 fin : . 5 EUR.

Monument des Fusillés Rue Robert Lhuerre

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



The state forest of Massonge stretches between Fains, Chardogne, Behonne and Vavincourt. Observe the landscape transformed by the creation of the metric railway, the Petit Varinot, after having discovered the eventful history of the Federation site.

Bring good shoes and water, duration : 2 h (8 km).

Meeting point in front of the Fusillés monument, rue Robert Lhuerre.

El bosque estatal de Massonge se extiende entre Fains, Chardogne, Behonne y Vavincourt. Observe el paisaje transformado por la creación del ferrocarril métrico, el Petit Varinot, después de haber descubierto la agitada historia del sitio de la Federación.

Llevar buen calzado y agua, duración: 2 horas (8 km).

Punto de encuentro frente al monumento a los Fusillés, rue Robert Lhuerre.

Der Staatswald von Massonge erstreckt sich zwischen Fains, Chardogne, Behonne und Vavincourt. Beobachten Sie die Landschaft, die durch die Errichtung der Meterspurbahn Petit Varinot verändert wurde, nachdem Sie die bewegte Geschichte der Föderationsstätte kennengelernt haben.

Gutes Schuhwerk und Wasser mitbringen, Dauer: 2 Std. (8 km).

Treffpunkt: vor dem Denkmal der Erschossenen, rue Robert Lhuerre.

