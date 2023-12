Cérémonie d’hommage « aux morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie Monument aux Morts Valréas, 4 décembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Cérémonie commémorative en hommage « aux morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

2023-12-05 fin : 2023-12-05 . .

Monument aux Morts Rond-point du 11 novembre 1918

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Commemorative ceremony in honor of « those who died for France » during the Algerian war and the fighting in Morocco and Tunisia

Ceremonia conmemorativa en honor de « los que murieron por Francia » durante la guerra de Argelia y los combates en Marruecos y Túnez

Gedenkzeremonie zu Ehren « der Toten für Frankreich » während des Algerienkriegs und der Kämpfe in Marokko und Tunesien

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes