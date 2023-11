Commémoration du 105ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 Monument aux Morts Valréas, 11 novembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Le rendez-vous est donné devant le Monument aux Morts. La cérémonie se poursuivra devant le Mur des Fusillés puis dans la cour de l’Espace Jean Duffard..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

Monument aux Morts Rond-point du 11 novembre 1918

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The meeting point is in front of the Monument aux Morts. The ceremony will continue in front of the Mur des Fusillés and then in the courtyard of the Espace Jean Duffard.

El punto de encuentro es delante del Monument aux Morts. La ceremonia continuará frente al Mur des Fusillés y después en el patio del Espace Jean Duffard.

Der Treffpunkt ist vor dem Gefallenendenkmal (Monument aux Morts). Die Zeremonie wird vor der Mauer der Erschossenen und anschließend im Hof des Espace Jean Duffard fortgesetzt.

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes