Cérémonie Fin de la guerre d’Algérie Monument Aux Morts THOIRY Catégorie d’Évènement: Thoiry

Cérémonie Fin de la guerre d’Algérie Monument Aux Morts, 19 mars 2023, THOIRY. Cérémonie Fin de la guerre d’Algérie Dimanche 19 mars, 11h00 Monument Aux Morts Cérémonie Fin de la guerre d’Algérie Monument Aux Morts rue de Combes , 01710 THOIRY THOIRY Cérémonie Fin de la guerre d’Algérie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T11:00:00+01:00

2023-03-19T12:00:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Thoiry Autres Lieu Monument Aux Morts Adresse rue de Combes , 01710 THOIRY Ville THOIRY lieuville Monument Aux Morts THOIRY

Monument Aux Morts THOIRY https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thoiry/

Cérémonie Fin de la guerre d’Algérie Monument Aux Morts 2023-03-19 was last modified: by Cérémonie Fin de la guerre d’Algérie Monument Aux Morts Monument Aux Morts 19 mars 2023 Monument Aux Morts THOIRY Thoiry

THOIRY