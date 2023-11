Journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Monument aux Morts – Square Bonaventure Leca Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. 

Monument aux Morts – Square Bonaventure Leca
Issy-les-Moulineaux

Mardi 5 décembre, 17h30

Programme :

– Dépôt de coussins par la Municipalité et les Associations d’Anciens Combattants;

– Sonnerie aux Morts;

– Lecture du Message de Madame Patricia MIRALLES, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Armées, chargée des Anciens Combattants et de la Mémoire, par Madame Christine HELARY-OLIVIER, Conseiller municipal délégué aux Affaires Militaires;

Monument aux Morts – Square Bonaventure Leca
Mairie d'Issy, 92130 Issy-les-Moulineaux
Issy-les-Moulineaux
92130 Hauts-de-Seine
Île-de-France

Métro ligne 12, arrêt Mairie d'Issy

2023-12-05T17:30:00+01:00 – 2023-12-05T17:50:00+01:00

