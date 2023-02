Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des Victimes de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie Monument aux Morts Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des Victimes de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie Monument aux Morts, 19 mars 2023, Roubaix. Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des Victimes de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie Dimanche 19 mars, 11h00 Monument aux Morts 62ème Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des Victimes de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie Monument aux Morts Boulevard du Général Leclerc, 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des Victimes de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T11:00:00+01:00

2023-03-19T11:30:00+01:00 .

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Monument aux Morts Adresse Boulevard du Général Leclerc, 59100 Roubaix Centre Ville Roubaix Age maximum 99 lieuville Monument aux Morts Roubaix Departement Nord

Monument aux Morts Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des Victimes de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie Monument aux Morts 2023-03-19 was last modified: by Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des Victimes de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie Monument aux Morts Monument aux Morts 19 mars 2023 Monument aux morts Roubaix roubaix

Roubaix Nord