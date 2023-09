Commémoration du 11 novembre Monument aux Morts Ramonville-St-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

RAMONVILLE ST AGNE Commémoration du 11 novembre Monument aux Morts Ramonville-St-Agne, 11 novembre 2023, Ramonville-St-Agne. Commémoration du 11 novembre Samedi 11 novembre, 11h00 Monument aux Morts Programme À 11 h : rassemblement devant le monument aux Morts (rue de l’Église), dépôt de gerbes et allocutions. À 11 h 45 : dépôt de gerbe devant la stèle des Résistants, av. de Suisse. À 12 h : réception à la mairie en salle du conseil municipal, apéritif offert par la municipalité. Monument aux Morts Église Saint-Agne, 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-St-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T11:00:00+01:00 – 2023-11-11T13:00:00+01:00

