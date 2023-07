Visite : Histoire de la place de Linards Monument aux Morts Linards, 4 août 2023, Linards.

Linards,Haute-Vienne

Redécouvrez l’histoire et l’évolution de la place principale de Linards : son Monument aux Morts tout juste restauré (le seul du secteur aux représentations guerrières), l’ancienne gare du tramway électrique départemental sur la ligne qui reliait Limoges à Peyrat-le-Château jusqu’en 1949, les différentes écoles, l’ancien champ de foire…

Un livret « Focus » sur le Monument aux Morts sera disponible gratuitement lors de la visite..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 17:00:00. .

Monument aux Morts

Linards 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Rediscover the history and evolution of Linards?s main square: its recently restored Monument aux Morts (the only war memorial in the area), the former station of the departmental electric tramway on the line that linked Limoges to Peyrat-le-Château until 1949, the various schools, the former fairground?

A « Focus » booklet on the Monument aux Morts will be available free of charge during the visit.

Redescubra la historia y la evolución de la plaza principal de Linards: su Monument aux Morts (único monumento de guerra de la zona), recientemente restaurado, la antigua estación del tranvía eléctrico departamental de la línea que unía Limoges con Peyrat-le-Château hasta 1949, las distintas escuelas, el antiguo recinto ferial..

Durante la visita estará disponible gratuitamente un folleto « Focus » sobre el Memorial de Guerra.

Entdecken Sie die Geschichte und Entwicklung des Hauptplatzes von Linards wieder: das frisch restaurierte Kriegerdenkmal (das einzige in der Gegend mit Kriegsdarstellungen), den ehemaligen Bahnhof der elektrischen Straßenbahn des Departements auf der Linie, die bis 1949 Limoges mit Peyrat-le-Château verband, die verschiedenen Schulen, den ehemaligen Jahrmarktsplatz?

Ein Heft « Focus » über das Monument aux Morts ist kostenlos erhältlich.

Mise à jour le 2023-05-09 par OT Briance Combade