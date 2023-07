Défilé du 14 juillet Monument aux Morts Lesparre-Médoc, 14 juillet 2023, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc,Gironde

Cette journée commencera aux Monument aux Morts pour une cérémonie patriotique qui débutera à 9h30. S’en suivra un défilé de véhicules de pompiers, de gendarmerie, de la police municipale, de la Croix-Rouge Française et de la protection civile.

On vous attend nombreux..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . EUR.

Monument aux Morts Rue de Grammont

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This day will begin at the Monument aux Morts for a patriotic ceremony that will start at 9:30 am. This will be followed by a parade of firemen’s vehicles, gendarmerie, municipal police, French Red Cross and civil protection.

We expect you to attend.

La jornada comenzará en el Monument aux Morts con una ceremonia patriótica a las 9.30 horas. A continuación habrá un desfile de bomberos, gendarmería, policía municipal, Cruz Roja francesa y vehículos de protección civil.

Esperamos contar con la presencia de muchos de ustedes.

Dieser Tag beginnt am Monument aux Morts mit einer patriotischen Zeremonie, die um 9:30 Uhr beginnt. Anschließend folgt eine Parade mit Fahrzeugen der Feuerwehr, der Gendarmerie, der Stadtpolizei, des Französischen Roten Kreuzes und des Zivilschutzes.

Wir erwarten Sie zahlreich.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Médoc-Vignoble