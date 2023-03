Cérémonie de commémoration du 19 mars 1962 Monument aux Morts Fronton Catégories d’Évènement: Fronton

Haute-Garonne

Cérémonie de commémoration du 19 mars 1962 Monument aux Morts, 26 mars 2023, Fronton. Cérémonie de commémoration du 19 mars 1962 Dimanche 26 mars, 12h00 Monument aux Morts Monument aux Morts esplanade Pierre Campech, Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T12:00:00+02:00 – 2023-03-26T13:30:00+02:00

2023-03-26T12:00:00+02:00 – 2023-03-26T13:30:00+02:00 cessez-le-feu Evian Ville de Fronton

