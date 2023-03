Cérémonie commémorative du 19 mars 1962 Monument aux Morts – Esplanade de la Mémoire, 25 mars 2023, Fontenilles.

Journée commémorative du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Le 19 mars est le jour anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. Cette journée permet de commémorer les accords d’Évian du 18 mars 1962, de rassembler et rendre hommage à toutes les victimes civiles ou militaires qui sont tombées durant la guerre d’Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie. Ces accords mettaient fin à huit années de guerre. C’était il y a soixante et un ans.

Souvenons-nous et recueillons-nous le samedi 25 mars à 9h30 sur l’Esplanade de la Mémoire à Fontenilles.

