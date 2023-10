Commémoration de l’Armistice Monument aux morts Escalquens Catégories d’Évènement: Escalquens

Commémoration de l'Armistice Monument aux morts Escalquens, 11 novembre 2023, Escalquens. Commémoration de l'Armistice Samedi 11 novembre, 11h00 Monument aux morts À l'occasion de la commémoration de l'Armistice, un dépôt de gerbe aura lieu le samedi 11 novembre 2023 à 11 h au Monument aux morts. Monument aux morts Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie

2023-11-11T11:00:00+01:00 – 2023-11-11T11:30:00+01:00

Catégories d'Évènement: Escalquens, Haute-Garonne Lieu Monument aux morts Adresse Escalquens Ville Escalquens

