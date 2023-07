Cérémonie du souvenir des combattants de la Couture Monument aux morts Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy Cérémonie du souvenir des combattants de la Couture Monument aux morts Erquy, 3 août 2023, Erquy. Cérémonie du souvenir des combattants de la Couture Jeudi 3 août, 17h00 Monument aux morts La cérémonie commémorant le 77e anniversaire des combats de la Couture se déroulera le jeudi 3 août 2023. À partir de 17h, dépôt de gerbe au Château de Bienassis avec la délégation des Anciens Résistants. À 17h30, cérémonie au monuments aux Morts de la Couture ; dépôt de gerbe, appel des Morts, minute de silence, allocution, hymne national, chant des partisans. À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la Brasserie Restaurant le Réfectoire, situé à la Couture. Monument aux morts 22430 La Couture Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T17:00:00+02:00 – 2023-08-03T18:30:00+02:00

