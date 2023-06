Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Revue des Sapeurs-Pompiers du Centre de Secours de Thourotte à Mélicocq

Samedi 8 juillet, 10h45
Monument aux Morts de Mélicocq

L'Orchestre d'Harmonie de Thourotte participera à la Revue des Sapeurs-Pompiers du Centre de Secours de Thourotte le samedi 8 juillet 2023, au Monument aux Morts de MELICOCQ (60150 – rue Emerson White).

Chaque année, cet événement est organisé dans une des communes de la CC2V. En 2023, c’est au tour de la commune de Mélicocq d’accueillir la revue.

Pour les Musiciens : Rendez-vous : à 10h45 au Monument aux Morts de Mélicocq

Tenues : Pantalon noir, chaussures et chaussettes noires, chemise blanche, le Borsalino (+ le blouson « A Croch’Notes » en cas de pluie)

Partitions : Marseillaise – Au Drapeau – Marche de Robert Bruce + Marches de défilés

Déroulement :

10h45 : rendez-vous et mise en place au Monument aux Morts de Mélicocq

11h00 : cérémonie de la Revue des Sapeurs-Pompiers

2023-07-08T10:45:00+02:00 – 2023-07-08T12:00:00+02:00

