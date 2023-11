11 NOVEMBRE : LES FEMMES DANS LA GRANDE GUERRE Monument aux morts Cenon, 11 novembre 2023, Cenon.

11 NOVEMBRE : LES FEMMES DANS LA GRANDE GUERRE Samedi 11 novembre, 11h00 Monument aux morts

La cérémonie commémorative du 11 novembre sera l’occasion de présenter le travail de mémoire des collégiens sur le rôle des femmes pendant la Grande Guerre avec une exposition, des lectures de textes et la chorale du collège Jean Zay qui donnera de la voix…

Organisé par la ville de Cenon, en partenariat avec les collèges Jean Jaurès et Jean Zay et l’école de Musique.

Monument aux morts Rue Maréchal Foch, 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T11:00:00+01:00 – 2023-11-11T12:00:00+01:00

2023-11-11T11:00:00+01:00 – 2023-11-11T12:00:00+01:00