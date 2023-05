Commémoration de l’appel du 18 juin 1940 Monument aux morts, 18 juin 2023, Carcans.

Carcans,Gironde

Samedi 18 juin Commémoration au mémorial à Sainte Hélène de l’Étang et au Monument aux Morts à partir de 10h

Exposition de véhicules emblématiques de l’époque du vendredi 17 juin à partir de 17h jusqu’au samedi 17h place du Foirail à Carcans Ville. Organisé par l’AACA.

Monument aux morts Place des Combattants

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Saturday June 18 Commemoration at the memorial in Sainte Hélène de l’Étang and at the Monument aux Morts from 10 am

Exhibition of emblematic vehicles of the period from Friday June 17th from 5pm until Saturday 5pm at the Place du Foirail in Carcans Ville. Organized by the AACA

Sábado 18 de junio Conmemoración en el memorial de Sainte Hélène de l’Étang y en el Monument aux Morts a partir de las 10h00

Exposición de vehículos emblemáticos de la época desde el viernes 17 de junio a partir de las 17 h hasta el sábado a las 17 h en la Place du Foirail de Carcans Ville. Organiza la AACA

Samstag, 18. Juni Gedenkfeier am Denkmal in Sainte Hélène de l’Étang und am Monument aux Morts ab 10 Uhr

Ausstellung von symbolträchtigen Fahrzeugen aus dieser Zeit von Freitag, dem 17. Juni, ab 17 Uhr bis Samstag, 17 Uhr auf dem Place du Foirail in Carcans Ville. Organisiert von der AACA

Mise à jour le 2023-05-22 par OT Médoc Atlantique