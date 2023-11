CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE Monument aux Morts Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Gironde CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE Monument aux Morts Carbon-Blanc, 5 décembre 2023, Carbon-Blanc. CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE Mardi 5 décembre, 11h00 Monument aux Morts Cérémonie du 5 décembre Hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie > Mardi 5 décembre à 11h au monument aux Morts Monument aux Morts Carbon Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T11:00:00+01:00 – 2023-12-05T12:00:00+01:00

2023-12-05T11:00:00+01:00 – 2023-12-05T12:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc, Gironde Autres Lieu Monument aux Morts Adresse Carbon Blanc Ville Carbon-Blanc Departement Gironde Lieu Ville Monument aux Morts Carbon-Blanc latitude longitude 44.893772;-0.50503

Monument aux Morts Carbon-Blanc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carbon-blanc/