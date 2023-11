CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 11 NOVEMBRE 1918 Monument aux Morts Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Gironde CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 11 NOVEMBRE 1918 Monument aux Morts Carbon-Blanc, 11 novembre 2023, Carbon-Blanc. CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 11 NOVEMBRE 1918 Samedi 11 novembre, 11h30 Monument aux Morts Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 > Samedi 11 novembre à 11h30

RDV devant le Monument aux Morts Après le dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts, un vin d’honneur sera servi à l’Hôtel de Ville. Monument aux Morts Carbon Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Carbon-Blanc, Gironde

Lieu
Monument aux Morts

Adresse
Carbon Blanc

Ville
Carbon-Blanc

Departement
Gironde

