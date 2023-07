Exposition sur le Prieuré et son histoire Monument aux Morts Bazainville Catégories d’Évènement: Bazainville

Yvelines Exposition sur le Prieuré et son histoire Monument aux Morts Bazainville, 17 septembre 2023, Bazainville. Exposition sur le Prieuré et son histoire Dimanche 17 septembre, 14h00 Monument aux Morts Exposition sur le Prieuré :

Vous pourrez voir une présentation succincte sur le Prieuré entre 14 h et 18h.

Nous vous attendons sur la pelouse du Monument aux Morts qui se trouve près de l’Eglise, au milieu de la grande rue. Monument aux Morts Place Saint Nicolas 78550 Bazainville Bazainville 78550 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bazainville, Yvelines Autres Lieu Monument aux Morts Adresse Place Saint Nicolas 78550 Bazainville Ville Bazainville Departement Yvelines Lieu Ville Monument aux Morts Bazainville

Monument aux Morts Bazainville Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bazainville/