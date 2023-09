Circuit : « Passe-muraille et Rando ludique » Monument aux morts Bayonne, 16 septembre 2023, Bayonne.

Circuit : « Passe-muraille et Rando ludique » Samedi 16 septembre, 14h30 Monument aux morts Gratuit. Sur inscription. Plus de 5 km à parcourir. Prévoir chaussures de marche et bouteille d’eau.

Passez en revue les fortifications du grand et du petit Bayonne, arpentez les remparts, fossés, contregarde, bastion, demi-lune, pont-levis et casemates. Entre fossés et belvédères, des jeux sportifs vous attendent…

Visites animées par le pôle patrimoine de la ville d’art et d’histoire et la direction des sports.

Monument aux morts Esplanade de Verdun, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 46 60 34 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©GAC