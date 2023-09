Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 Monument aux morts Arès, 11 novembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Arès honore le souvenir des soldats morts pour la France, des victimes civiles de guerre et des résistants, au monument aux morts.

Tout public – Gratuit.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

Monument aux morts place de l’église

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Arès honors the memory of soldiers who died for France, civilian victims of war and members of the Resistance, at the war memorial.

All public – Free

Arès honra la memoria de los soldados que murieron por Francia, de las víctimas civiles de la guerra y de los miembros de la Resistencia en el memorial de guerra.

Todos los públicos – Gratis

Arès ehrt das Gedenken an die für Frankreich gefallenen Soldaten, die zivilen Kriegsopfer und die Widerstandskämpfer am Kriegerdenkmal.

Alle – Kostenlos

Mise à jour le 2023-08-31 par OT Arès