Cérémonie du souvenir français Monument aux morts Arès, 1 novembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Arès honore le souvenir des soldats morts pour la France, des victimes civiles de guerre et des résistants, au cimetière.

Tout public – Gratuit.

2023-11-01

Monument aux morts Rue du Port Ostréicole

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Arès honors the memory of soldiers who died for France, civilian war victims and members of the Resistance at the cemetery.

All public – Free

Arès honra en el cementerio la memoria de los soldados que murieron por Francia, de las víctimas civiles de la guerra y de los miembros de la Resistencia.

Todos los públicos – Gratis

Arès ehrt auf dem Friedhof das Gedenken an die für Frankreich gefallenen Soldaten, die zivilen Kriegsopfer und die Widerstandskämpfer.

Alle – Kostenlos

