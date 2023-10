105ème anniversaire de l’Armistice de 1918 Monument aux morts Arcachon, 11 novembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Défilé, revue des troupes, ravivage de la flamme, allocution, lecture de messages, dépôts de Gerbes,

sonnerie aux Morts, Minute de Silence, Marseillaise par l’Orchestre d’Harmonie d’Arcachon.

10h : Monument aux Morts, Place de Verdun.

11h : Messe du souvenir en la Basilique Notre-Dame..

Monument aux morts Place verdun

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Parade, review of troops, rekindling of the flame, speeches, reading of messages, wreath-laying,

sonnerie aux Morts, Minute of Silence, Marseillaise by the Orchestre d?Harmonie d?Arcachon.

10am: Monument aux Morts, Place de Verdun.

11am: Remembrance mass at Notre-Dame Basilica.

Desfile, revista de las tropas, reavivamiento de la llama, discursos, lectura de mensajes, colocación de coronas,

último poste, minuto de silencio, Marsellesa a cargo de la Orquesta de Armonía de Arcachon.

10:00 h: Memorial de Guerra, plaza de Verdún.

11:00 h: Misa en memoria de los caídos en la basílica de Notre-Dame.

Parade, Truppenschau, Entzünden der Flamme, Ansprache, Verlesen von Botschaften, Niederlegung von Kränzen,

totengedenken, Schweigeminute, Marseillaise des Blasorchesters von Arcachon.

10 Uhr: Kriegerdenkmal, Place de Verdun.

11 Uhr: Gedenkmesse in der Basilika Notre-Dame.

Mise à jour le 2023-10-05 par OT Arcachon