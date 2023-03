CEREMONIE Journée de la résistance MONUMENT AUX MORT SAINT LÉONARD DE NOBLAT Catégorie d’Évènement: Saint-Léonard-de-Noblat

CEREMONIE Journée de la résistance MONUMENT AUX MORT, 27 mai 2023, SAINT LÉONARD DE NOBLAT. CEREMONIE Journée de la résistance 27 et 28 mai MONUMENT AUX MORT CEREMONIE Journée de la résistance MONUMENT AUX MORT , 87400 SAINT LÉONARD DE NOBLAT SAINT LÉONARD DE NOBLAT Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T10:00:00+02:00 – 2023-05-28T01:59:59+02:00

2023-05-28T02:00:01+02:00 – 2023-05-28T10:00:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Léonard-de-Noblat Autres Lieu MONUMENT AUX MORT Adresse , 87400 SAINT LÉONARD DE NOBLAT Ville SAINT LÉONARD DE NOBLAT Lieu Ville MONUMENT AUX MORT SAINT LÉONARD DE NOBLAT

MONUMENT AUX MORT SAINT LÉONARD DE NOBLAT https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint leonard de noblat/

CEREMONIE Journée de la résistance MONUMENT AUX MORT 2023-05-27 was last modified: by CEREMONIE Journée de la résistance MONUMENT AUX MORT MONUMENT AUX MORT 27 mai 2023 MONUMENT AUX MORT SAINT LEONARD DE NOBLAT Saint-Léonard-de-Noblat

SAINT LÉONARD DE NOBLAT