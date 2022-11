Hommage à Karim El-Arabi Monument au mort d’Annappes Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Hommage à Karim El-Arabi Monument au mort d’Annappes, 9 décembre 2022, Villeneuve-d'Ascq. Hommage à Karim El-Arabi Vendredi 9 décembre, 11h00 Monument au mort d’Annappes Vendredi 9 décembre 2022, un hommage sera rendu au Brigadier-chef Karim-El-Arabi, du 2ème régiment de Hussards de Haguenau, mort en opération extérieure (OPEX) le 9 décembre 2018, au Mali. Monument au mort d’Annappes Place de la République 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Vendredi 9 décembre 2022, un hommage sera rendu au Brigadier-chef Karim-El-Arabi, du 2ème régiment de Hussards de Haguenau, mort en opération extérieure (OPEX) le 9 décembre 2018, au Mali, dans le cadre de l’opération Barkane. Les associations Mémorielles et Patriotiques de Villeneuve d’Ascq, avec la Municipalité, organisent la cérémonie, au monument aux morts d’Annappes, où une plaque portant son nom sera dévoilée. Karim était né à la maternité rue d’Hem le 11 août 1989, et avait effectué sa scolarité à l’école Corneille, devenus Boris-Vian. Des soldats de son régiment seront présents, ainsi que des enfants de l’école Boris-Vian, de la famille et de nombreuses autorités civiles et militaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T11:00:00+01:00

2022-12-09T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Monument au mort d'Annappes Adresse Place de la République 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Monument au mort d'Annappes Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Monument au mort d'Annappes Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Hommage à Karim El-Arabi Monument au mort d’Annappes 2022-12-09 was last modified: by Hommage à Karim El-Arabi Monument au mort d’Annappes Monument au mort d'Annappes 9 décembre 2022 Monument au mort d'Annappes Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord